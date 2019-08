Genevieve Gorder, prominente Innenarchitektin und Emmy-nominierte Design-Persönlichkeit, bekannt aus "Trading Spaces", "Stay Here" und "Best Room Wins" arbeitet partnerschaftlich für ein neues Handy-Spiel mit Jam City zusammen

Jam City, ein weltweit führender Anbieter von mobilem Entertainment, hat heute sein neuestes Unterhaltungsfranchise Vineyard Valley vorgestellt Das Spiel lädt die Spieler ein, den "Tangled Vines"-Weinberg zu renovieren und ihn wieder zu ehemaliger Pracht zu restaurieren. Neben den Spielern gibt es eine Vielzahl von Charakteren, die zusammenarbeiten werden, um Geheimnisse aufzudecken und im Spiel Rätsel zu lösen. Das Spiel von Jam City ist ein Fortschritt für mobile Puzzlespiele, da es ein anspruchsvolles und befriedigendes Spielerlebnis bietet, das mehrere Spielmechanismen, den Fokus auf Charaktere und Handlung, soziale Aspekte und ambitionierte Innenarchitekturentscheidungen miteinander vereint. Vineyard Valley ist jetzt im App Store und auf Google Play erhältlich.

Jam City gab ebenfalls bekannt, dass es mit Genevieve Gorder, einer berühmten Innenarchitektin und Emmy-nominierten Fernsehpersönlichkeit (Stay Here auf Netflix, Best Room Wins auf Bravo, und Trading Spaces auf TLC), bei Vineyard Valley zusammengearbeitet hat. Genevieve arbeitete mit dem Spieleentwicklungsteam zusammen, um ihr Fachwissen in die Innenarchitektur- und Renovierungsmöglichkeiten des Spiels einzubringen. Sie hat Design-Looks und Möbelpakete entwickelt, die aktuelle Trends im Bereich Innenarchitektur widerspiegeln, die noch in diesem Jahr als Upgrade im Rahmen des Spiels erhältlich sein werden. Genevieve wird bei In-Game-Events mitwirken, wo die Spieler ihre Designauswahl kaufen können, um ihr eigenes Vineyard-Valley-Resort individuell zu gestalten.

"Vineyard Valley beschreitet neue Wege im mobilen Entertainmentbereich. Durch die Entwicklung von beliebten Spielen wie Harry Potter: Hogwarts Mystery und Family Guy wurde Jam City bekannt für sein vielseitiges Storytelling. Wir nutzen nun diese Erfahrungen und schaffen ein originelles Puzzlespiel der nächsten Generation", so Chris DeWolfe, CEO von Jam City. "Wir konnten bereits unglaubliche Reaktionen bei den Testspielern vor der Markteinführung beobachten und erwarten, bei der weltweiten Einführung ähnliche Begeisterung zu erwecken."

"Die Partnerschaft mit Jam City für Vineyard Valley war eine unglaubliche Gelegenheit. Ich spiele seit Jahren Handyspiele und an einem zu arbeiten, ist ein Traum. Die Zusammenarbeit mit dem Entwicklerteam und die Verschmelzung aktueller Wohnästhetik zu einem Handyspiel ist seit Jahren ein Projekt in meiner Vorstellung. Ich hoffe, dies ist nur der Anfang einer sehr langen Partnerschaft mit Jam City", so Genevieve Gorder. "Dies ist das erste Spiel, das ich gespielt habe, das mich mit einer echten Designästhetik unterhalten hat. Die Renovierungsentscheidungen sind hochwertig designt und deshalb fühlt sich das Spiel anspruchsvoll an. So etwas habe ich in diesem Genre noch nie gesehen."

"Genevieve Gorder ist eine Weltklasse-Designerin und begeisterte Handyspielerin, die Partnerschaft mit ihr bei Vineyard Valley war für uns eine unglaubliche Gelegenheit, ganz zu schweigen von einer Menge Spaß!" so Josh Yguado, COO von Jam City. "Vineyard Valley bietet aktuelle Designtrends sowie lustiges Gameplay und unterhaltsame Charaktere. Genevieve half uns, das Drama und die Spannung der Renovierungsshows zu vermitteln."

In Vineyard Valley stellen Spieler "Tangled Vines" wieder her, ein einst wunderschönes Weinberg-Resort, das in schwere Zeiten geraten ist. Die Spieler werden herausfordernde Puzzle-Blast-Level überwinden und das Weinberg-Resort gestalten und renovieren. Sie werden sich mit einer liebenswerten Besetzung von unberechenbaren Charakteren zusammentun und Geheimnisse und Rätsel aus der Vergangenheit von Tangled Vines aufdecken und Abenteuer bestehen, um ein Catering-Unternehmen zu einem beliebten Resort auszubauen.

Vineyard Valley ist das jüngste Franchise im Rahmen des weiteren Geschäftsausbaus von Jam City. Jam City hat kürzlich sein erstes europäisches Studio, Jam City Berlin, angekündigt, mit dem die globale Präsenz auf neun Studios weltweit ausgebaut wird. Und in diesem Herbst wird Jam City sein neues Handyspiel auf Grundlage der Fortsetzung von Disneys Film Frozen veröffentlichen.

ÜBER GENEVIEVE GORDER

Der gefühlvolle Stil und die echte Begeisterung von Genevieve Gorder haben sie seit vielen Jahren zu einer der beliebtesten amerikanischen Innenarchitektinnen gemacht. Gorder ist in über 20 Lifestyle-Shows auf der ganzen Welt aufgetreten. Ihre Arbeiten finden Sie bei Netflix, TLC, HGTV, Sony Channel Asia, The Design Network und sie wirkt regelmäßig bei The Rachel Ray Show mit Genevieve, eine zweimalige Emmy-Kandidatin und Designerin im Weißen Haus unter Obama, hat mehrere Lifestyle-Kollektionen fürs Eigenheim entworfen. Gorders Arbeit wurde in zahlreichen Publikationen im In- und Ausland präsentiert.

Derzeit können Sie ihre neueste Netflix-Serie Stay Here, die TLC-Revival-Serie Trading Spaces und die neue Bravo-Serie Best Room Wins, die gerade ihre erste Staffel gestartet hat, sehen.

Genevieve lebt mit ihrem Mann und ihrer Tochter in Manhattan.

ÜBER JAM CITY

Jam City ist ein preisgekröntes Mobile-Entertainment-Studio, das einzigartige und äußerst fesselnde Spiele anbietet, die ein breites, globales Publikum ansprechen. Unter der Leitung von CEO Chris DeWolfe, ehemaliger MySpace-Mitbegründer und CEO, und COO Josh Yguado, ehemaliger Manager bei 20th Century Fox, ist Jam City das kreative Kraftpaket hinter einigen der erfolgreichsten und langlebigsten Handyspiele. Jam Citys globales Franchise Cookie Jam hat mehr als eine halbe Milliarde Dollar generiert und Panda Pop hat bisher mehr als 120 Millionen Downloads. Das Unternehmen ist weiterhin das Go-to-Studio für Hollywood, da es immersive, erzählerisch reichhaltige Handyspiele rund um legendäre Unterhaltungsmarken entwickelt hat. Das beliebte Rollenspiel des Unternehmens Harry Potter: Hogwarts Mystery war bei seiner Einführung im April 2018 in mehr als 40 Ländern die Nummer eins. Jam City verfügt über neun Studios in Los Angeles (Hauptsitz), San Francisco, San Diego, Burbank, Bogotá, Berlin, Toronto und Buenos Aires.

