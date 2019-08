Seit Jahren kämpft die Deutsche Bahn mit operativen Problemen bei DB Cargo. Das Missmanagement sorgt inzwischen für steigende Reiseausgaben der Lokführer. Dieses heikle Detail könnte der Bahn Probleme bereiten.

Kürzlich soll es sich bei der Güterbahn DB Cargo in etwa so abgespielt haben: Ein Lokführer der Deutschen Bahn muss einen Güterzug in Rotterdam abholen. Eilige Ladung, Termindruck. Der Lokführer fährt daher von Emmerich in Nordrhein-Westfalen ins knapp 140 Kilometer entfernte Rotterdam mit dem Taxi. Geschätzte Kosten für die Chauffeurtour nach Holland: mehrere Hundert Euro. Dumm nur, dass der Zug ab Rotterdam gar nicht zur Verfügung stand. Per Taxi ging es wieder zurück.

Anekdoten aus dem Innenleben der Güterbahn der Deutschen Bahn erzählen Insider so oder so ähnlich immer wieder. Fehlerhafte Prozesse und mangelnde Produktivität bei DB Cargo sind seit Jahren ein Problem der Sparte. Die Lokführer fahren unterm Strich weniger als die Hälfte ihrer Arbeitszeit Zug - ohne selbst daran schuld zu sein. Das Management bekommt die Defizite nicht in den Griff.

Symbolhaft dafür stehen die steigenden Taxikosten der Mitarbeiter. Die Ausgaben für Chauffeurfahrten lagen nach Information der WirtschaftsWoche im Jahr 2017 bei 5,4 Millionen Euro - ein Plus von einer Million Euro im Vergleich zum Jahr 2013. Höher waren die Ausgaben seitdem nur im Jahr 2015. Die Deutsche Bahn wollte die Zahlen nicht kommentieren.

Gründe für die Transportkosten per Auto sind vielfältig. Mitunter halten Güterzüge einfach dort, wo gerade kein Lokführer zur Verfügung steht. Auch unkoordinierte Schichtpläne sollen ursächlich sein. Mitunter kommt ein Güterzug auch viel zu spät, so dass der Arbeitstag eines Lokführers schon wieder vorbei ist. Immer ...

