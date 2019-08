Wien (www.fondscheck.de) - Gold- und Türkeifonds verzeichneten im Juli die stärksten Wertzuwächse, so die Experten von "FONDS professionell".Ingesamt sei der Monat für die Mehrzahl der Aktienfondsinhaber positiv verlaufen, wie das aktuelle FONDS professionell Fondsbarometer zeige.Global betrachtet sei der Juli 2019 für Inhaber von Aktienfonds kein schlechter Monat gewesen. Im Durchschnitt hätten die in den FIAP-Indices des Fondsdatenanbieters Mountainview erfassten Produkte rund 1,17 Prozent zugelegt - Sparbuchsparer wären schon dankbar, wäre das ihre jährliche Rendite. Und sehe man vom Monatsverlierer "Korea" ab, hätten sich die Wertverluste jener Branchen- und Regionenfonds, die keinen Gewinn hätten erzielen können, in engen Grenzen gehalten. ...

