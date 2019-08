Die K+S-Aktie befindet sich mittel- und kurzfristig weiterhin in vollkommen intakten Abwärtsbewegungen. Obwohl insbesondere der kurzfristige Abwärtstrend sehr steil verläuft, scheiterten die Käufer bislang daran, ihn zu brechen. So endete auch die am 29. Juli auf dem Niveau von 14,11 Euro gestartete Erholung schon nach wenigen Tagen bei 15,04 Euro. Anschließend legte die Aktie wieder den Rückwärtsgang ein und fiel bis zum Montag auf 13,88 Euro zurück. Der Dienstagvormittag begann zwar mit einer ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...