Mainz (ots) -



Woche 32/19

Mittwoch, 07.08.



Bitte Programmänderungen und Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.35 ZDFzeit

Geheimnisse des Zweiten Weltkriegs

Das Geheimnis von U 513

Deutschland 2012



6.20 Die Geheimprojekte der Nazis

Deutschland 2017



7.05 ZDF-History

Was ist dran an "Hitlers Goldzug"?

Deutschland 2016



7.50 ZDF-History

Entführt in der Wüste

Deutschland 2017



8.35 ZDF-History

3000 Jahre Schlachtfeld Deutschland

Deutschland 2016



9.20 Mörderjagd

Auf der Flucht



10.05 Ermittler!

Gewaltspirale



10.35 Ermittler!

Fatale Schüsse



11.05 Ermittler am Tatort - Einsatz für den Kriminaldauerdienst



11.35 Police Patrol - Gefährliches Pflaster

An der Grenze



12.20 Police Patrol - Gefährliches Pflaster

Auf dem Fluss

(weiter im Ablauf wie vorgesehen)

Beginnzeitkorrekturen:



15.20 Die Trumps - Aus der Pfalz ins Weiße Haus

Großbritannien 2017



16.05 Der neue Kalte Krieg - Mehr Atomwaffen für Europa?



16.50 Warten auf den Weltuntergang - Prepper in den USA

USA 2019



17.35 Trumps Russland-Connection

Das FBI, Mueller und die Wahrheit



18.35 Leschs Kosmos

Wirbelstürme - Monster auf Abwegen

Deutschland 2019



19.05 Leschs Kosmos

Wettlauf gegen die Flut

Deutschland 2017

(weiter im Ablauf wie vorgesehen)

Beginnzeitkorrekturen:



22.25 Vergiftete Flüsse

Die schmutzigen Geheimnisse der Textilindustrie

Kanada 2017



23.10 Mythos Gold

Ewige Suche

Deutschland 2016



23.55 Mythos Gold

Schmutzige Geschäfte

Deutschland 2016



0.35 heute journal



1.05 Citizen Trump - Eine amerikanische Karriere



1.50 Der Anti-Trump - Senator John McCain

USA 2018



2.35 Trumps Weg an die Macht

USA 2017



3.20 Kinder in Käfigen - Trumps Flüchtlingspolitik

USA 2018



4.05 Amerikas neue Sklaven - Menschenhandel in den USA

USA 2018



4.50 Warten auf den Weltuntergang - Prepper in den USA

USA 2019



_______________________________________________________



Woche 33/19

Dienstag, 13.08.



Bitte Programmänderungen beachten:



18.45 Iran bittersüß - Reise durch ein Land der Widersprüche

Iran 2018

ZDF-History: Mythos Trümmerfrauen um 18.45 Uhr - entfällt!



19.30 Teheran extrem - Subkultur im Gottesstaat

Frankreich 2018

ZDF-History: Die Akte Rammstein um 19.30 Uhr - entfällt!



20.15 Iran - Zwischen Mullahs und Moderne

Die 80er - Das explosive Jahrzehnt - um 20.15 Uhr entfällt!

Die 80er - Das explosive Jahrzehnt - um 21.00 Uhr entfällt!



21.15 Öl, Macht und Religion - Saudi-Arabien und der Iran

Alte Rivalen

USA 2018

Die 80er - Das explosive Jahrzehnt - um 21.45 Uhr entfällt!

Die 90er - Jahrzehnt der Chancen - um 22.30 Uhr entfällt!



23.00 Öl, Macht und Religion - Saudi-Arabien und der Iran

Neue Kriege

USA 2018

Die 90er - Jahrzehnt der Chancen - um 23.15 Uhr entfällt!



23.45 Geheimes Saudi-Arabien

Aufbruch und Unterdrückung

Die 90er - Jahrzehnt der Chancen - um 24.00 Uhr entfällt!

Die 90er - Jahrzehnt der Chancen - um 00.45 Uhr entfällt!



(weiter im Ablauf wie vorgesehen)

_____________________________________________________________________

__



Mittwoch, 14.08.



Bitte Programmänderung beachten:



5.15 Gefährlicher Elektroschrott - Endstation Afrika

Leschs Kosmos - Wirbelstürme um 05.30 Uhr - entfällt!



(weiter im Ablauf wie vorgesehen)

Pressekontakt:



ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121



Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/4342100