Die ED Netze GmbH ist der Netzbetreiber für Südbaden. 280 Mitarbeiter sorgen für eine sichere Stromversorgung der 295.000 Netzkunden und 16.000 dezentralen Einspeiseanlagen. Das Netzgebiet von ED Netze umfasst im Westen die Region südlich von Freiburg bis zum Hochrhein und reicht im Osten nördlich von Villingen-Schwenningen bis zum Bodensee. In nur drei Monaten Bauzeit hat die Würzburger GmbH, Bad Bellingen, gemeinsam mit dem Blaubeurer Unternehmen Heinkel Modulbau GmbH die Netzleitstelle von ED Netze um 560 qm Nutzfläche erweitert. Die Netzleitstelle ist das Herzstück von ED Netze. Hier laufen alle Informationen zusammen, die für die Stromverteilung und eine sichere Versorgung notwendig sind. Daher ist sie an 365 Tagen rund um die Uhr besetzt. Das eingeschossige Modulgebäude schließt unmittelbar an das bestehende Gebäude der Netzleitstelle an und ist direkt mit ihm verbunden. Hintergrund für die Erweiterung ist neben dem gestiegenen Bedarf an Arbeitsplätzen und Besprechungsräumen vor allem die Umsetzung der Sicherheitsanforderungen für Betreiber von sogenannter kritischer Infrastruktur. Da ED Netze Stromnetze verschiedener Spannungsebenen betreibt, gilt das Unternehmen als Betreiber kritischer Infrastruktur und ist verpflichtet, auch durch bauliche Maßnahmen die Anlagen und Einrichtungen vor dem Zugriff von außen zu schützen. Die im Blaubeurer Werk von Heinkel Modulbau vorgefertigten Gebäudemodule erfüllen die hohen Anforderungen hervorragend. Der Erweiterungsbau ist mit einer Trespa-Fassade ausgestattet und damit perfekt in die Bestandsumgebung integriert. Projektdaten Erweiterung Netzleitstelle ED Netze GmbH - 1-geschossiger Erweiterungsbau 560 qm - Lichte Raumhöhe 3 m - Bauzeit: 3 Monate - Aufdach mit Photovoltaik - Fußbodenheizung - Trespa-Fassade - Ausführung nach aktueller EnEV Weitere Informationen: Heinkel Modulbau GmbH Frank Krahmer Helfensteinerstr. 28 89143 Blaubeuren Tel: 07344 - 173-25 E-Mail: f.krahmer@heinkel-modulbau.de Website: www.heinkel-modulbau.de Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Projekt:Agentur Heimpel Braunsteffer GmbH Claudia Braunsteffer Magirusstraße 33 89077 Ulm Tel: 0731 - 96287-0 E-Mail: c.braunsteffer@projektagentur.de Über die Heinkel Modulbau GmbH Die Heinkel Modulbau GmbH mit Sitz in Blaubeuren ging im Jahre 2000 aus dem 1945 gegründeten Familienunternehmen Heinkel Fahrzeugbau und der Firma Heinkel Medizinsysteme hervor. Das junge Unternehmen ist auf die Planung und Erstellung hochwertiger, mobiler Raumsysteme und Sondercontainer in modularer Bauweise für Büro und Verwaltung, Kindergärten und Schulen, Verkaufsbereiche, Technikausstattungen, Medizin und Labor, Pforten sowie Sanitär und Soziales spezialisiert. Neben Raumsystemen für Privatwirtschaft, Großindustrie und öffentliche Hand bietet Heinkel Modulbau auch spezielle Technik-Container für ganz besondere Anforderungen. Das Unternehmen zeichnet sich durch eine gleichbleibende Qualität und Präzision in der Fertigung aus und konnte sich dank der hochwertigen Container-Lösungen in dem kontinuierlich wachsenden Markt immer höhere Marktanteile sichern. Neben dem Kerngeschäft in Deutschland, Österreich und der Schweiz realisiert das Unternehmen auch vermehrt im anderssprachigen Ausland hochprofessionelle Lösungen für mobile Raumsysteme. Mit seinen 75 Mitarbeitern erwirtschaftete die Heinkel Modulbau GmbH im Jahr 2012 einen Umsatz von über 16 Millionen Euro. www.heinkel-modulbau.de Dies ist eine Presseinformation der Heinkel Modulbau GmbH, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

