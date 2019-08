München (ots) -



bei der Vorgänger-App 7TV 06. August 2019. Seit dem Start vor 50 Tagen wurde die Streaming-App Joyn bereits mehr als 2,4 Millionen Mal installiert. Insgesamt hat Joyn über die verschiedenen Endgeräte monatlich mehr als 3,8 Millionen Nutzer. Das entspricht einer Steigerung von gut 380% gegenüber dem Vorgängerprodukt 7TV. Weit mehr als die Hälfte der Inhalte (61 Prozent) werden über mobile Endgeräte genutzt.



Zwei lokale Produktionen in den Top drei



Die drei beliebtesten Formate sind derzeit das Joyn Original "jerks." mit Christian Ulmen und Fahri Yardim, die Web-Serie "Krass Klassenfahrt", deren Cast aus deutschen Influencern wie Jonas Ems und Jonas Wuttke besteht, sowie der internationale Serienhit "Grey's Anatomy", dessen aktuelle Folge jeweils eine Woche vor TV-Ausstrahlung exklusiv auf Joyn zu sehen ist.



Alexandar Vassilev, CEO und Geschäftsführer Joyn: "Bei Joyn stehen die Nutzer im Mittelpunkt. Dass sie unser Produkt so gut annehmen, zeigt: wir sind mit unserer Strategie auf dem richtigen Weg. Mit "jerks." und "Krass Klassenfahrt" sind gleich zwei lokale Produktionen unter unseren Top 3. Das unterstreicht, dass wir mit lokalen Produktionen den Nerv unseres Publikums treffen und dass sie es absolut mit internationalen Formaten aufnehmen können. Diesen tollen Start haben wir aber auch unseren Partnern zu verdanken, die ihre Inhalte über Joyn einem breiten Publikum zur Verfügung stellen. Wir werden sowohl unsere Content-Pipeline mit weiteren tollen Originals und Exklusives, als auch die Produktfeatures erweitern."



Joyn jetzt auch bei Apple-TV verfügbar



In den kommenden Monaten wird Joyn insbesondere das bisher gesammelte Nutzer-Feedback umsetzen. Ein erster Schritt ist hier bereits gemacht: Seit kurzem sind die On-Demand-Inhalte über die Joyn App auch bei Apple TV verfügbar. Zudem wird Joyn seine bestehenden Partnerschaften weiter ausbauen und neue Kooperationen aufbauen. Auf die bereits angekündigten Originals wie der Crime-Serie "23 Morde" sowie "Frau Jordan stellt gleich" und "Check, Check" von Stromberg-Autor Ralf Husmann werden weitere lokale Eigenproduktionen und exklusive Inhalte folgen. Mit dem Start des Premium-Bereichs im Winter wird das Portfolio sowohl im Content-Bereich als auch in technischer Hinsicht weiter ausgebaut, um den Nutzern ein noch besseres Produkterlebnis zu bieten.



Über Joyn



Joyn ist eine senderübergreifende Entertainment-Streaming-Plattform. Mit mehr als 50 Free-TV-Sendern im Live-Stream und als Mediathek bündelt Joyn die Inhalte der Free-TV-Sender von ProSiebenSat.1 und Discovery sowie 15 weiterer Content-Partner auf einer Plattform sowie einer App. Nutzer können Inhalte kostenlos und ohne Registrierung auf iOS- und Android-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs abspielen. Ziel ist es, eine umfassende deutsche OTT-Plattform senderübergreifender Inhalte zu schaffen. Bis zum Winter kommen kontinuierlich neue Features und Inhalte hinzu, unter anderem werden die Inhalte von maxdome und exklusive Sportinhalte in die Plattform eingebunden. Die Joyn GmbH firmiert seit Mai 2019 und ist ein 50/50 Joint Venture von ProSiebenSat.1 und Discovery.



