In mehreren EU-Staaten sollen Grenzpolizisten Migranten unmenschlich behandelt haben. Die EU-Grenzschutztruppe soll nichts dagegen getan haben.

Nach den Misshandlungsvorwürfen gegen Beamte mehrerer EU-Länder unter den Augen der EU-Grenzschutztruppe fordern mehrere Politiker Konsequenzen. Die Grünen riefen die EU-Kommission am Dienstag dazu auf, weitere Strafverfahren gegen die mutmaßlich beteiligten Länder einzuleiten. Die Linke forderte die Auflösung von Frontex. Dabei sind die Vorwürfe gegen die Grenzschutzagentur bislang noch nicht einmal aufgeklärt.

Das ARD-Politmagazin "Report München", die britische Zeitung "Guardian" und das Recherchenetzwerk "Correctiv" hatten berichtet, dass nationale Beamte Migranten an den EU-Außengrenzen unter anderem in Bulgarien, Griechenland und Ungarn unmenschlich behandelt hätten. Mitarbeiter der EU-Grenzschutzagentur Frontex hätten dies hingenommen. Auch Frontex-Beamte selbst sollen bei Abschiebeflügen an Menschenrechtsverletzungen beteiligt gewesen sein. Die Medien beriefen sich in ihren Berichten auf interne Frontex-Dokumente.

Die Grünen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...