Die Anleger an der Wall Street atmen am Dienstag nach dem jüngsten Kursrutsch erst einmal durch. Es herrsche Erleichterung, dass Chinas Zentralbank den Mittelkurs des Yuan etwas höher festgelegt und so die Abwertung der Landeswährung gebremst habe, schrieb Analyst Edward Moya vom Broker Oanda. Er wertete dies als Zeichen, dass der Handelsstreit zwischen den USA und China zunächst nicht weiter eskalieren dürfte.

Der Dow Jones Industrial stieg in der ersten halben Stunde um 0,63 Prozent auf 25 881,00 Punkte. In den vergangenen vier Sitzungen hatte der Leitindex vor allem wegen der Zuspitzung im Handelsstreit fast fünfeinhalb Prozent eingebüßt und allein am Montag den größten Tagesverlust des Jahres erlitten.

Der marktbreite S&P 500 stabilisierte sich am Dienstag ebenfalls mit plus 0,80 Prozent auf 2867,51 Punkte. Noch stärker im Plus mit 1,26 Prozent auf 7509,45 Punkte bewegte sich der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 , den es am Vortag noch schlimmer erwischt hatte als die Standardwerte./ajx/fba

