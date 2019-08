Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für HSBC nach Quartalszahlen von 670 auf 680 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die wichtigsten Kennziffern der Bank hätten die Erwartungen knapp übertroffen, wogegen der Ausblick wegen des Zinsumfelds und der Profitabilität nun vorsichtiger sei, schrieb Analyst Jon Peace in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der überraschende Weggang von Chef John Flint habe angeblich nichts mit strategischen Differenzen zu tun, sondern mit der Umsetzung der Strategie./gl/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2019 / 03:04 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0098 2019-08-06/16:04

ISIN: GB0005405286