Wien (www.fondscheck.de) - INVESCO hat einen Multi-Faktor-ETF aufgelegt, der ESG-Kriterien bei der Aktienauswahl berücksichtigt, so die Experten von "FONDS professionell".Die Strategie werde vom INVESCO Quantitative Strategies ("IQS")-Team aktiv gemanagt. Die Portfoliozusammensetzung basiere auf der Auswahl globaler Aktien, die ein optimiertes Engagement in den Risikofaktoren Qualität (Quality), Bewertung (Value) und Kurs-/Ertragsdynamik (Momentum) ermöglichen und zugleich hohe ESG-Standards erfüllen würden. ...

