BERLIN (Dow Jones)--Die jüngste Verschärfung im Handelskonflikt zwischen den USA und China stellt eine gefährliche Eskalationsstufe dar, die auch die angeschlagene deutsche Wirtschaft weiter belasten wird. Klaus-Jürgen Gern vom Institut für Weltwirtschaft Kiel (IfW Kiel) sagte, "die aktuelle Yuan-Abwertung und die Bezeichnung von China als 'Währungsmanipulator' ... deuten darauf hin, dass erst einmal keine der beiden Seiten bereit ist, klein beizugeben"

Gern rechnet damit, dass die Spannungen anhalten und sich möglicherweise noch verschärfen." Insgesamt sei die Unsicherheit belastend für die weltweiten Konjunkturaussichten und damit auch die internationalen Börsen.

"Die ohnehin bereits geschwächte deutsche Konjunktur wird zusätzlich gedämpft. Die gedrückte Stimmung in der Industrie beginnt inzwischen auf andere Wirtschaftsbereiche auszustrahlen und zeigt auch schon erste Spuren am Arbeitsmarkt", so Gern. Demgegenüber seien positive Wirkungen nachrangig, die sich insbesondere für Konsumenten als Folge sinkender Importpreise chinesischer Güter ergeben könnten.

Er sieht die USA beim Einsatz von Zöllen im Handelskrieg am längeren Hebel. Die US-Regierung dürfte weitere Zollanhebungen in Betracht ziehen, um die chinesische Wirtschaft zu schwächen. Allerdings wäre diese Politik mit immer größeren Kosten auch für die US-Wirtschaft verbunden. Denn damit würden die Preise für Waren aus China für US-Konsumenten und Unternehmen steigen, ebenso die Kosten für Unternehmen, die chinesische Importe als Vorprodukte benutzten oder die Endfertigung nach China ausgelagert haben.

Auch die chinesische Regierung riskiere, die heimische Wirtschaft zu belasten, sollte der Stopp von US-Agrareinfuhren nicht vollständig durch andere Importe vom Weltmarkt ausgeglichen werden können und es in China in der Folge zu Angebotsengpässen und Preisanstiegen bei Nahrungsmitteln und Futtermitteln kommt.

Die USA haben China wiederholt vorgeworfen, seine Währung künstlich niedrig zu halten, um Exporte billig ins Ausland verkaufen zu können. US-Präsident Donald Trump bezichtigte China, mit einer abgewerteten Währung den USA ihre Unternehmen und Fabriken "zu stehlen". China hat den Vorwurf zurückgewiesen und reagierte auf die Bezeichnung als "Währungsmanipulator" mit einer Abwertung des Renmimbi gegenüber dem Dollar.

August 06, 2019

