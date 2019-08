Mainz (ots) -



Mittwoch, 7. August 2019, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich

Moderation: Ingo Nommsen



Gast: Alexander Klaws, Musical-Star



Urheberrecht im Netz - Was darf ich im Internet posten?

Reisetipp Bad Salzungen - Spaß und Entspannung in Thüringen

Kinder vegan ernähren - Gesund oder gefährlich?



Mittwoch, 7. August 2019, 12.10 Uhr



drehscheibe

Moderation: Tim Niedernolte



Windrad-Montage - Arbeiten in 160 Metern Höhe

Expedition Deutschland: Armsheim - Steinmetz Markus Geil

Dragster-Rennfahrer - Pierre Wolf liebt die Geschwindigkeit



Mittwoch, 7. August 2019, 17.10 Uhr



hallo deutschland

Moderation: Sandra Maria Gronewald



Südseefeeling im Norden - Unterwegs auf dem Campingplatz



Mittwoch, 7. August 2019, 17.45 Uhr



Leute heute

Moderation: Florian Weiss



ESC-Star Mahmood in Berlin - Interview mit dem Musiker

Beatrice Richter auf der Bühne - Theater-Premiere mit Tochter



Mittwoch, 7. August 2019, 22.15 Uhr



auslandsjournal

Moderation: Antje Pieper



Die USA und der Waffenwahn - Scharfe Waffen, starke Lobby

Freiheitskampf in Hongkong - Die Wut der Jugend

Mit Vollgas an die Adria - Die Balkan-Rallye

