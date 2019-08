++ Panik bei Aktienindizes nach Eskalation des Handelsstreits ++ GBPUSD prallt an Unterstützungszone um die 1,21er-Marke ab ++ AUDUSD erreicht 10-Jahrestief ++US-AKTIENMARKT UNTER VERKAUFSDRUCKBeginnen wir mit dem marktbreiten S&P 500 (US500). Die Eskalation des Handelskonflikts zwischen den USA und China löste dynamische Rückgänge an den globalen Börsen aus. Der US-Aktienindex fiel in der vergangenen Woche um 250 Punkte und verlor dabei um mehr als 8% an Wert. Während an der unteren Grenze der "Overbalance"-Struktur (rotes Rechteck) ein Abpraller beobachtet werden konnte, war das Tempo der jüngsten Rückgänge ...

