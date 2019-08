BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesnetzagentur hat mit der Prüfung der bis 2030 geplanten Stromautobahnen begonnen. Die Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz, Amprion, TenneT und TransnetBW hatten 164 Maßnahmen vorgeschlagen, 96 davon hält die Behörde nach eigenen Angaben für erforderlich. Es handle sich um 56 zusätzliche Projekte gegenüber den im Bundesbedarfsplan gesetzlich festgeschriebenen.

"Viele der vorgeschlagenen Ausbauprojekte können wir derzeit nicht bestätigen", erklärte Peter Franke, Vizepräsident der Bundesnetzagentur. Insbesondere sei eine weitere Stromautobahn nach Baden-Württemberg nicht nötig, hier genüge eine Leitung von Schleswig-Holstein nach Nordrhein-Westfalen. Für die Anbindung von Offshore-Windparks seien allerdings weitere Trassen in der Nord- und Ostsee erforderlich. "Unsere ersten Analysen zeigen außerdem, dass die Netzausbaumaßnahmen auch nach einem vollständigen Kohleausstieg bis 2038 notwendig sind", erklärte Franke.

Grundlage für den Netzentwicklungsplan ist das Ziel der Bundesregierung, den Anteil der erneuerbaren Energien bis 2030 auf 65 Prozent zu erhöhen. Bis zum 16. Oktober können Bürger und Interessenten nun ihre Stellungnahmen zu den Planungen abgeben.

Die Grünen-Politikerin Ingrid Nestle begrüßte es, dass die Bundesnetzagentur einen kritischen Blick auf die Vorschläge der Netzbetreiber werfe. "Entscheidungen zur Netzplanung gehören in die öffentliche Hand", so die Fraktionssprecherin für Energiewirtschaft. Sie verwies indes darauf, dass die Prüfung von einem erheblichen Ausbau der Erneuerbaren in Süddeutschland sowie einem eher moderaten Zuwachs bei der Offshore-Energie ausgehe. "Bisher findet dieser Zubau in Süddeutschland aber nicht statt, weil die Bundesregierung nicht die notwendigen Rahmenbedingungen setzt", kritisierte Nestle. "Sie darf die Energiewende nicht länger verschleppen."

