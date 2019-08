Der Münchner Versicherer hat am Freitag mit einem Gewinnsprung überrascht und damit die Analystenerwartungen übertroffen. Zwar war ein Sondereffekt in den USA maßgeblich verantwortlich, doch liefen die Geschäfte durch die Bank sehr gut. Den Markt scheint dies aber kaum zu interessieren. Die wichtige 200-Euro-Marke könnte bald unterschritten werden.Die Q2-Zahlen waren nach Einschätzung des AKTIONÄR sehr gut. Im Segment Asset-Management konnten 40 Milliarden an Nettomittelzuflüssen im 1. Halbjahr ...

