Jetzt das Buch "Trader - Der Weg zur profitablen Handelsstrategie - in jedem Markt" bestellen! (JK-Trading.com) - Der DAX konnte sich am Dienstag, nach einer sehr volatilen Nacht, zunächst oberhalb von 11.600 Punkten stabilisieren. Als möglicher Grund für die Stabilisierung kann die chinesische Notenbank herangezogen werden. Die PBoC hat das Wechselkurs-Verhältnis des Yuan zum US-Dollar am Dienstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...