Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für HeidelbergCement nach Halbjahreszahlen von 78 auf 76 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das neue Kursziel reflektiere die höheren Minderheitenanteile angesichts des Kurszuwachses bei den börsennotierten Tochtergesellschaften in Indonesien und Marokko, schrieb Analyst Rajesh Patki in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Seine reduzierte Schätzung für den diesjährigen Gewinn je Aktie (EPS) spiegele die Einmalbelastungen im ersten Halbjahr wider. Für 2020 ließ er seine EPS-Prognose unverändert./ajx/fba Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2019 / 18:06 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2019 / 18:07 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0105 2019-08-06/20:10

ISIN: DE0006047004