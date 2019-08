Venezuela verlangt, dass der Sicherheitsrat die UN-Charta geltend macht und den Frieden sicherstellt. Zuvor hatten die USA ihre Sanktionen gegen das Land erweitert.

Nach den neuen US-Sanktionen gegen Venezuela hat die UN-Mission des südamerikanischen Landes die Vereinten Nationen um Hilfe gebeten. "Wir verlangen dringend, dass der Sicherheitsrat die UN-Charta geltend macht, das Völkerrecht verteidigt und den Frieden sicherstellt", heißt es in einem Brief an das mächtigste UN-Gremium, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Die USA verhielten sich nicht wie eine Weltmacht, sondern wie ein Schurkenstaat.

