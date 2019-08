Die Siemens-Aktie ist in den letzten Tagen massiv unter Druck geraten. Durch die fortschreitende Eskalation im Handelskrieg zwischen China und den USA hat das Papier seit dem 30. Juni etwa 10 Prozent an Wert eingebüßt. Auch die Zahlen zum dritten Quartal, die das Unternehmen am 1. August vorgelegt hat, konnten den Abverkauf nicht stoppen. Obwohl man in den Schlüsselmärkten mit Gegenwind zu kämpfen hat, wurde ein starker Auftragseingang vermeldet. Der Auftragsbestand erreichte mit 144 Mrd. Euro einen ... (Alexander Hirschler)

Den vollständigen Artikel lesen ...