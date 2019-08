Immer mehr Arbeitnehmer kommen durch Stress im Job an ihre körperlichen Grenzen und das hat schlimme Konsequenzen.Viele Arbeitnehmer ohne einen akademischen Abschluss leiden in ihrem Job oft unter einer ständigen körperlichen Belastung. Die Nicht-Akademiker müssen bei ihrer Arbeit an ihre körperlichen Grenzen gehen, um den Anforderungen und dem Leistungsdruck gerecht zu werden.Schlechte Arbeitsbedingungen als StressauslöserEine Umfrage der Marktforscher Respondi vom Juni ...

Den vollständigen Artikel lesen ...