Shanghai (ots/PRNewswire) - Die dritte Shanghai Isaac Stern International Violin Competition (SISIVC) wird vom 4.-25. August 2020 in Shanghai stattfinden. Das Organisationskomitee der Competition teilte heute mit, dass der Wettbewerb offiziell für Bewerbungen aus aller Welt eröffnet ist. Im Jahr 2020 wird zur Feier des Geburtstags von Maestro Isaac Stern vor einhundert Jahren ein Galakonzert ergänzt, um den langjährigen Freund Chinas zu würdigen.



Nach großer Spannung und Vorfreude gab das Organisationskomitee die Namen der hochkarätig besetzten Jury bekannt - jedes der 13 Mitglieder wurde für eigene Schwerpunkte des entsprechenden künstlerischen Schaffens ausgewählt -, um sicherzustellen, dass die Wettbewerbsteilnehmer eine vielschichtige und umfassende Beurteilung und Unterstützung erfahren. Zum Jurykomitee unter dem gemeinsamen Vorsitz des renommierten Dirigenten David Stern und der Violinistin und Dozentin Professor Vera Tsu Weiling gehören ebenfalls der legendäre Künstlermanager Martin Campbell-White; der Violinist und Dozent Glenn Dicterow; der Programmdirektor der Philharmonie de Paris Emmanuel Hondré; der Violinist und Gründungsmitglied des Shanghai Quartet Weigang Li; der international bekannte Violinist Ning Feng; der Violinist, Dozent und Gründungsmitglied des Emerson String Quartet Philip Setzer; die Violinisten und Dozenten Hagai Shaham, Joel Smirnoff, Kyoko Takezawa; einer der herausragendsten lebenden Streicher weltweit und mit dem Grammy Award ausgezeichnete Maxim Vengerov sowie der gefeierte Cellist Jian Wang.



Ab der heutigen Eröffnung, dem 6. August 2019, können Teilnehmer die Online-Bewerbung bis zum 20. Januar 2020 um 23.59 Uhr GMT+8 ausfüllen und ihren Videobeitrag zur Vorauswahl bis zum 28. Februar 2020 um 23.59 Uhr GMT+8 einreichen. Die in Shanghai organisierten öffentlichen Wettbewerbsrunden umfassen die Viertel-Finalrunde, die Semi-Finalrunde und die Finalrunde. "In insgesamt 22 Tagen - von der Pressekonferenz bis hin zum Galakonzert - werden sich die Teilnehmer im bisher längsten Wettbewerb beweisen müssen", sagte Fedina Zhou. "Die Dauer hat sich hauptsächlich aufgrund des Galakonzerts erhöht. Das Konzert wurde neu ins Leben gerufen, um Isaac Stern zu gedenken, der sich als Botschafter für den chinesisch-amerikanischen Kulturaustausch verdient gemacht hat."



Mit diesem besonderen Jubiläum 2020 wird im Anschluss an den Wettbewerb ein Galakonzert veranstaltet, das dem Dokumentarfilm From Mao to Mozart gewidmet ist, in dem Auftritte einiger der Preisträger aller drei SISIVC-Ausgaben sowie verschiedener Musiker zu hören und zu sehen sind, die Isaac Stern während des Dokumentarfilms gefördert hat, unter anderem auch Jian Wang, einen der Juroren.



Als internationaler Violinwettbewerb mit der höchstdotierten Auszeichnung weltweit von 100.000 USD setzt sich der SISIVC dafür ein, chinesische Werke anderen Regionen der Welt nahezubringen, und der Wettbewerb hat den Best Chinese Work Performance Award geschaffen, um diese Bestrebungen voranzubringen. Nach den beiden chinesischen Konzerten, die während der letzten beiden Ausgaben stattfanden - Butterfly Lovers von He Zhanhao und Chen Gang sowie La joie de la souffrance von Qigang Chen - präsentiert der Wettbewerb das neu entstandene Auftragswerk für die Veranstaltung 2020: Violin n, Concerto No. 2 von Zhou Tian, Artist-in-Residence beim Shanghai Symphony Orchestra (SSO) für die Saison 2019/20.



Seine Gründung im Jahr 2015 macht den SISIVC noch zu einem relativ jungen Wettbewerb unter ähnlichen internationalen Veranstaltungen. Dennoch hat dieser Wettbewerb der Welt die großartige Unterstützung, Vitalität und die Ressourcen bewiesen, die eine "Nachwuchsveranstaltung" für junge Musiker bereitstellen kann - durch ihre strengen und einheitlichen Regeln und ihre klare und konsequente Verpflichtung zu exzellenten Leistungen. Fedina Zhou erklärte: "Die Shanghai Isaac Stern International Violin Competition wurde gleichzeitig mit der Internationalisierung des Shanghai Symphony Orchestra ins Leben gerufen. Der zunehmende globale Einfluss des SSO trägt auch zu einer verstärkten Bedeutung unseres Wettbewerbs bei. In diesem Jahr feiern wir das 140-jährige Jubiläum des Orchesters und werden weiterhin mit unserem Netzwerk junge Künstler unterstützen." Diese Konsequenz ermöglicht eine fortschrittliche Weiterentwicklung des Wettbewerbs und insofern ebenfalls mehr Chancen und eine solidere Plattform, um die Karrieren von Musikern aus aller Welt zu fördern.



