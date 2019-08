Viele Vermögende oder Unternehmer reagieren panisch, wenn die Steuerfahndung vor der Tür steht. Nicht der einzige Fehler. Was Experten raten, wenn es zur Durchsuchung kommt.

Patricia Lederer arbeitet als Fachanwältin für Steuerrecht in Frankfurt. Sie erlebt immer wieder, wie schnell jemand ins Visier von Steuerfahndern gerät, der damit nie gerechnet hätte. "Selbstständige stehen heute oft unter Generalverdacht, aber auch Gaststätten, alle, die mit viel Bargeld arbeiten", sagt Lederer. Während viele große Unternehmen ihre Mitarbeiter für mögliche Durchsuchungen schulen, sind Privatpersonen, kleinere Unternehmen und Freiberufler im Ernstfall meist überfordert. "Im ersten Affekt wollen die meisten die Steuerfahnder schlicht rausschmeißen. Das ist weder möglich, noch sinnvoll", sagt Lederer.

Es geht vor allem darum, den Schaden möglichst gering zu halten. Schaden, das meint nicht nur die für eine tatsächliche Steuerhinterziehung zu befürchtende Strafe. Schaden kann auch entstehen, wenn sich die Vorwürfe letztlich als haltlos erweisen. Oft reicht schon eine Durchsuchung, um den Ruf zu beschädigen. Vor allem aber sorgt die Durchsuchung für Unruhe und Chaos, etwa wenn die Fahnder Computer und Dokumente mitnehmen.

Um die Öffentlichkeitswirkung möglichst gering zu halten, sollten "Unternehmen als Erstes erreichen, dass Steuerfahnder öffentliche Bereiche verlassen, etwa Geschäftsräume mit Kundenempfang", sagt Alexander Littich, Steuerstrafrechtler bei Ecovis in Landshut. "Ich rate Betroffenen: Seien Sie höflich und bieten Sie an, sich in einem Besprechungsraum weiter zu unterhalten." Es schadet nicht, einen Kaffee anzubieten. Mehr werden die Fahnder eh nicht annehmen, um ihre Unabhängigkeit zu untermauern.

Wirklich kontrollieren lässt sich aber nicht, ob und wie schnell die Durchsuchung öffentlich bekannt wird. "Da sitzt am Empfang dann die überforderte Sekretärin und schreibt per Handy der ...

