Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

KLIMA - Bundeskanzlerin Angela Merkel erntet Kritik für ihr Bekenntnis zur Klimaneutralität Deutschlands im Jahr 2050. "Zwischen einer Emissionsreduktion von 95 Prozent und Klimaneutralität klaffen Welten", sagte Oliver Geden, Klimaexperte der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP). Merkel war im Frühjahr auf den neuen Kurs eingeschwenkt. Bislang galt das Ziel der Regierung, die CO2-Emissionen bis 2050 um 80 bis 95 Prozent zu reduzieren. Die Bundesregierung steht in der Klimapolitik unter Druck, die Klimaziele für 2020 wird Deutschland verfehlen. Zugleich erleben die Grünen mit Forderungen nach konsequentem Klimaschutz einen anhaltenden Höhenflug. Bereits im September will das Klimakabinett unter Merkels Leitung umfassende Beschlüsse fassen und den Klimaschutz voranbringen. Merkels Bekenntnis zur Klimaneutralität könnte unabsehbare Folgen haben. Es gebe bisher keine Berechnungen darüber, was die letzten fünf Prozentpunkte kosten, sagte Klimaexperte Geden. (Handelsblatt S. 6)

SUV - Mit Blick auf den anhaltenden SUV-Boom hat CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt erneut für eine stärkere Belastung von Wagen mit hohem Klimagas-Ausstoß geworben: Zu den zahlreichen Einzelmaßnahmen des CSU-Klimakonzeptes gehöre "unter anderem ein Umbau der Kfz-Steuer mit einer deutlich höheren CO2-Komponente", bekräftigte Dobrindt. Zum Konzept gehörten auch eine Anhebung der Pendlerpauschale, günstigere Bahntickets, ein "Schienenausbauprogramm für den ländlichen Raum", Investitionen in Technik im Wärmebereich sowie eine "verzinste Klimaanleihe", erklärte der CSU-Politiker. Eine CO2-Steuer auf Benzin und Diesel komme für ihn aber nicht infrage, betonte Dobrindt. (Neue Osnabrücker Zeitung)

RIESTER-VERTRÄGE - Die Zahl der Riester-Vertrag ist zuletzt leicht gesunken. Das geht aus der Antwort des Bundesfinanzministeriums auf eine Anfrage der Linken-Bundestagsabgeordneten Sabine Zimmermann hervor, die dem RedaktionsNetzwerk Deutschland vorliegt. Demnach gab es Ende des ersten Quartals 2019 insgesamt rund 16,561 Millionen Riester-Verträge. Ende 2018 waren es 16,592 Millionen, Ende 2017 dagegen 16,607 Millionen. Offenbar werden bei rund 20 Prozent aktuell keine Beitragszahlungen geleistet. (RedaktionsNetzwerk Deutschland)

IMMOBILIEN - Ökonomen warnen vor einer Immobilienblase. Durch die Preisübertreibungen bei Häusern und Eigentumswohnungen haben sich laut einer DIW-Studie die Erträge von den Preisen entkoppelt. Die Folge: Die Wahrscheinlichkeit für eine spekulative Preisblase in Deutschland liegt derzeit bei mehr als 90 Prozent, warnt das DIW. Die Zahl der Wohnungsneubauten ist zu gering. (Handelsblatt S. 8)

NUTZTIERE - Umweltverbände und Klimaschützer wollen die Zahl der Nutztiere in Deutschland senken. Vielen Verbrauchern dürfte das nicht gefallen. Deutschland ist der größte Schweinefleischerzeuger in Europa und weltweit die Nummer drei hinter China und den USA. (FAZ S. 15)

SUBVENTIONEN - Angesichts der abflauenden Konjunktur und sinkender Steuereinnahmen fordert die FDP umfangreiche Kürzungen bei den staatlichen Subventionen. "Subventionen abzubauen ist der Königsweg zu einem handlungsfähigen Staat", heißt es in einem Positionspapier der FDP-Bundestagsfraktion, das dem RedaktionsNetzwerk Deutschland vorliegt. Dagegen sei das in der großen Koalition diskutierte Aufweichen der Schuldenbremse der falsche Weg, weil dadurch die künftigen Generationen stark belastet würden. Konkret schlägt die FDP vor, die direkten Finanzhilfen des Bundes von gegenwärtig mehr als 50 Milliarden Euro jährlich beginnend ab 2020 pro Jahr um 5 Milliarden Euro abzuschmelzen. (RedaktionsNetzwerk Deutschland)

MEHRWERTSTEUER/FLEISCH - Die agrarpolitischen Sprecher der Fraktionen von SPD und Grünen im Bundestag plädieren für eine Erhöhung der Mehrwertsteuer. "Ich bin dafür, die Mehrwertsteuerreduktion für Fleisch aufzuheben und zweckgebunden für mehr Tierwohl einzusetzen2, sagte Friedrich Ostendorff, agrarpolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion. Es sei "nicht zu erklären", warum Fleisch mit 7 Prozent und zum Beispiel Hafermilch mit 19 Prozent besteuert werde. Der Wissenschaftliche Beirat des Bundeslandwirtschaftsministeriums schätze die Kosten für den Umbau der Tierhaltung auf 3 bis 5 Milliarden Euro ein, so Ostendorff. Das mache den Umbau "machbar und bezahlbar". Sein SPD-Kollege Rainer Spiering sieht das sehr ähnlich. (Welt S. 4)

FED - Die vier ehemaligen noch lebenden Chefs der US-Notenbank pochen in einem gemeinsamen Kommentar im Wall Street Journal auf die Unabhängigkeit der Federal Reserve. Paul Volcker, Alan Greenspan, Ben Bernanke und Janet Yellen reagieren damit auf Forderungen von Donald Trump. (FAZ S. 15)

EZB - Hans-Werner Sinn warnt vor den gefährlichen Tricks der Europäischen Zentralbank (EZB). Die Politik Donald Trumps, der Wechselkurs und das symmetrische Inflationsziel der EZB hängen zusammen, meint der frühere Präsident des Ifo-Instituts Hans-Werner Sinn in einem Gastbeitrag. Eine expansive Geld- und Fiskalpolitik könne der deutschen Industrie selbst in einem Abschwung kaum helfen. (Handelsblatt S. 48)

