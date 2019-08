Liebe Leser, Lithium-Aktien waren in den vergangenen Jahren ein gutes Investment, mit dem die Anleger hohe Gewinne einfahren konnten. Diese Zeiten sind aber vorbei, denn aktuell bietet der Lithiumsektor ein eher trostloses Bild. Es scheint fast, als sei die Euphorie des Jahres 2017 in ihr absolutes Gegenteil umgeschlagen. Es ist dabei fast egal, wohin man schaut, ob auf Livent, einen spezialisierten Lithiumproduzenten, der per Spin-off an die Börse kam und seitdem über 65 Prozent seines Werts verloren ... (Dr. Bernd Heim)

