Die US-Bank JPMorgan hat Traton mit "Neutral" und einem Kursziel von 28 Euro in die Bewertung aufgenommen. Mit dem Börsengang der Lkw- und Bussparte von VW sei ein Champion im Nutzfahrzeugbereich geboren worden, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Traton sei eine der wenigen Anlagemöglichkeiten in der Branche mit erwartetem Gewinnwachstum in den nächsten zwei Jahren. Allerdings gebe es mit dem anstehenden Investitionsbedarf bei MAN auch Gegenwind./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2019 / 20:47 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2019 / 00:59 / BST

ISIN DE000TRAT0N7

AXC0041 2019-08-07/07:22