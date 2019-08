TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die asiatischen Aktienmärkte können sich am Mittwoch nicht für eine klare Richtung entscheiden. Die chinesische Geldpolitik im Zusammenhang mit dem US-chinesischen Handelsstreit bleibe das zentrale Thema und Anleger täten sich schwer, die richtigen Schlüsse zu ziehen, heißt es. Auffällig auch die überraschend deutliche Zinssenkung in Neuseeland, die für eine Abwertung der Landeswährung sorgte.

Die chinesische Zentralbank hatte den Wechselkurs des Dollar zum Renminbi auf 6,9996 Yuan festgesetzt. Laut Händlern fiel der Referenzkurs, um den der Wechselkurs 2 Prozent in beide Richtungen pendeln darf, etwas niedriger als erwartet aus. Positiv wird vermerkt, dass China offenbar die psychologisch wichtige 7-Yuan-Marke für den US-Dollar verteidigen wolle. Als der Dollar am Montag über dieser Marke lief, löste dies einen globalen Ausverkauf bei Aktien aus.

Allerdings scheint der Versuch, Wettbewerbsvorteile über die Schwächung der eigenen Währung zu erlangen, weiter in der Region präsent zu sein. Denn der neuseeländische Dollar wertet zum US-Pendant um 2 Prozent ab, nachdem die Notenbank des Landes deutlicher als vorhergesagt die Leitzinsen gesenkt hat. Sie senkte die Zinsen um 50 statt erwarteter 25 Basispunkte auf das Allzeittief von 1,0 Prozent.

Die Zentralbank begründete dies mit einer nachlassenden Nachfrage nach neuseeländischen Gütern und Dienstleistungen. "Zentralbanken lockern ihre Geldpolitik, um ihre Volkswirtschaften zu schützen", kommt die Notenbank ohne Umschweife zum Punkt. Der lokale Aktienindex NZX-50 steigt nach seinem Vortagesabsturz um 0,9 Prozent.

In Tokio, Schanghai und Hongkong zeigen sich die Aktienindizes mit Abgaben von 0,5 Prozent bis hauchdünn im Minus. Der Nikkei-225 wird belastet von Aktien aus den Sektoren Elektronik und Versicherungswesen. Einige stark binnenorientierte Werte steigen dagegen. So ziehen Mitsubishi Estate um 2 und der Kurs des Einzelhandelskonzerns Pan Pacific International Holdings um 1,7 Prozent an. Nach Vorlage von Erstquartalszahlen gewinnen Toshiba 0,9 Prozent.

Der Goldpreis steigt im Umfeld einer immer lockeren Geldpolitik und dem Handelskonflikt zwischen den USA und China um 0,7 Prozent auf 1.484 Dollar.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.524,40 +0,71% +15,55% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 20.506,43 -0,38% +2,46% 08:00 Kospi (Seoul) 1.910,06 -0,39% -6,42% 08:00 Schanghai-Comp. 2.777,36 -0,01% +11,37% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 25.879,14 -0,37% +0,70% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.174,95 +0,14% +3,31% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.604,43 -0,46% -4,66% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:51 % YTD EUR/USD 1,1215 +0,1% 1,1202 1,1215 -2,2% EUR/JPY 119,00 -0,2% 119,23 119,32 -5,4% EUR/GBP 0,9217 +0,1% 0,9205 0,9203 +2,4% GBP/USD 1,2168 -0,0% 1,2169 1,2185 -4,5% USD/JPY 106,10 -0,3% 106,44 106,38 -3,3% USD/KRW 1215,50 +0,1% 1213,76 1214,51 +9,1% USD/CNY 7,0474 +0,3% 7,0264 7,0346 +2,5% USD/CNH 7,0810 +0,4% 7,0558 7,0658 +3,1% USD/HKD 7,8390 +0,0% 7,8374 7,8327 +0,1% AUD/USD 0,6699 -0,9% 0,6761 0,6795 -4,9% NZD/USD 0,6398 -2,0% 0,6529 0,6544 -4,7% Bitcoin BTC/USD 11.663,25 +2,6% 11.363,25 12.185,00 +213,6% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,60 53,63 -0,1% -0,03 +12,0% Brent/ICE 58,90 58,94 -0,1% -0,04 +6,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.484,95 1.474,25 +0,7% +10,70 +15,8% Silber (Spot) 16,73 16,46 +1,6% +0,27 +7,9% Platin (Spot) 854,50 853,00 +0,2% +1,50 +7,3% Kupfer-Future 2,55 2,56 -0,2% -0,00 -3,5% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/smh

(END) Dow Jones Newswires

August 07, 2019 01:12 ET (05:12 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.