FRANKFURT (Dow Jones)--Der Flughafenbetreiber Fraport hat im zweiten Quartal mehr umgesetzt und verdient als erwartet. Ausschlaggebend für das Umsatzwachstum waren am Heimatdrehkreuz Frankfurt unter anderem höhere Erlöse aus Bodenverkehrsdienstleistungen und Infrastrukturentgelten sowie gestiegene Retail- und Parkierungserlöse. International trugen vor allem die Konzerngesellschaften Lima Airport Partners und Fraport USA sowie Fraport Greece zum Umsatzplus bei. Den Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigte der Konzern.

Der Umsatz stieg um 15 Prozent auf 979,2 Millionen Euro. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) wuchs um 8,5 Prozent auf 310,9 Millionen Euro. Der Konzerngewinn nach Anteilen Dritten stieg auf 126,7 Millionen von 111,5 Millionen Euro.

Analysten hatten dem Konzern im Konsens einen Konzerngewinn von 119 Millionen und ein EBITDA von 314 Millionen bei Einnahmen von 968 Millionen Euro zugetraut.

"In einem insgesamt schwierigen Umfeld haben wir uns im ersten Halbjahr 2019 ordentlich geschlagen", sagte Konzernchef Stefan Schulte.

Den Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigte der Konzern. Das Konzern-EBITDA sieht Fraport weiter zwischen etwa 1,16 Milliarden und 1,195 (Vorjahr: 1,129) Milliarden Euro. Das Konzern-Ergebnis soll rund 420 Millionen bis rund 460 Millionen Euro erreichen.

Das Passagierwachstum am Flughafen Frankfurt sieht Fraport in diesem Jahr weiter zwischen etwa 2 und 3 Prozent. In den ersten sechs Monaten fertigte der Flughafen mit 33,6 Millionen Fluggästen 3,0 Prozent mehr ab als im Vorjahreszeitraum. Auch fast alle internationalen Beteiligungsflughäfen schlossen das erste Halbjahr mit einem Anstieg beim Passagieraufkommen ab.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/smh

(END) Dow Jones Newswires

August 07, 2019 01:21 ET (05:21 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.