Das vorgestellte ETF bildet die Performance des FTSE China 50 Index (USD) so detailgetreu wie möglich ab. Mit dem Erwerb des vorliegenden ETFs bucht sich der Anleger somit gezielt ein diversifiziertes Portfolio mit den 50 führenden chinesischen Aktien, die an der Börse in Hongkong notieren, in sein Depot.

Den vollständigen Artikel lesen ...