Den konjunkturellen Höhepunkt der Weltwirtschaft haben wir Anfang 2018 mit einem zeitgleichen Hoch der Aktienmärkte gesehen, anschließend ging es ausgelöst durch die Handelskonflikte der USA und China zunächst in einen regulären Abwärtstrend. Kupfer konnte seinen letzten Höhepunkt noch bis Mitte 2018 bei 7.262 US-Dollar hinauszögern, rutschte anschließend jedoch auf eine wichtige Horizontalunterstützung aus den letzten Jahren bei 5.800 US-Dollar dynamisch ab. Seit Sommer letzten Jahres stellte sich anschließend eine volatile Seitwärtsbewegung oberhalb dieser Marke ein, begrenzt wurde das Handelsgeschehen durch den Widerstand um 6.500 US-Dollar. Nachdem in den letzten Wochen ein finaler Test von 5.800 US-Dollar vollzogen wurde, wurde anschließend eine bärische Flagge ausgebildet und zu Beginn dieser Handelswoche nach allen Regeln der Charttechnik auf der Unterseite aufgelöst. Zeitgleich rutscht der Kupferpreis unter seinen mehrjährigen Support ab und dürfte nun zu größeren Kurssprüngen auf der Unterseite ansetzen. Hierauf wurde bereits in der Analyse vom 19. Juli 2019: "Kupfer: Der Verlauf kann einen stutzig machen" hingewiesen, wodurch das vorgestellte Shortszenario nun vollumfänglich in Kraft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...