Morphosys haben am Mittwoch vorbörslich deutlich zugelegt. Nach den Zahlen und einem Zulassungsantrag ging es auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um 4,7 Prozent nach oben. Das Biotechnologieunternehmen hatte neben seinen Zahlen mitgeteilt, einen Zulassungsantrag für das hauseigene Blutkrebs-Medikament Tafasitamab in Europa eingereicht zu haben.

Die Aktie dürfte damit an die Stärke der Vorwochen anknüpfen und in Richtung des bisherigen Jahreshochs von 111 Euro steigen. Analyst James Gordon von JPMorgan hob in einer Einschätzung vor allem die Neuigkeiten zu Tafasitamap als positive Überraschung hervor. Aber auch die Zahlen fanden Zustimmung.

Graig Suvannavejh von Goldman Sachs merkte an, dass das zweite Quartal die Erwartungen klar geschlagen habe. Dafür sei vor allem eine Meilensteinzahlung durch GlaxoSmithKline, die eigentlich erst für das dritte Quartal erwartet worden sei, verantwortlich./mf/zb

