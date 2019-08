Mit Kursgewinnen haben die Aktien von Bayer und Lanxess am Mittwoch im vorbörslichen Handel auf den Verkauf ihrer Beteiligungen am Chemieparkbetreiber Currenta reagiert. Bayer-Aktien stiegen auf Tradegate um 1 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss vom Vortag und Lanxess sogar um mehr als 4 Prozent.

Currenta geht für 3,5 Milliarden Euro inklusive Schulden an Macquarie Infrastructure and Real Assets, eine Fondstochter der australischen Investmentbank Macquarie. "Der Verkaufspreis ist höher als erwartete", schrieb Analyst Markus Mayer von der Baader Bank in einer ersten Einschätzung. Am Markt hätten zuvor Bewertungen von 2 bis 2,5 Milliarden Euro die Runde gemacht./bek/jha/

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000BAY0017 DE0005470405

AXC0078 2019-08-07/08:33