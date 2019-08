Long Crendon, England (ots/PRNewswire) - Avidity Science ist stolz darauf, die nächste Generation von Clinical Laboratory Reagent Water (CLRW)-Systemen auf den Markt zu bringen: Avidity Science Geno CL. Avidity Science wird Geno CL zusammen mit seiner breiten Palette an Wasserreinigungslösungen auf dem American Association for Clinical Chemistry (AACC) Annual Scientific Meeting in Anaheim, Kalifornien, vom 4. bis 8. August am Stand Nr. 816 präsentieren.



Geno CL ist eine vollständig skalierbare One-Box-Lösung, die eine konsistente und konforme Versorgung mit CLRW bis zu einem Durchsatz von 200 L/h (0,88 GPM) ermöglicht. Die Twin-Stream-Kassettentechnologie, die einzigartig für das Geno CL-System von Avidity ist, bietet die im modernen Labor erforderliche Kontingenz auf einer einzigen Plattform und gewährleistet kontinuierliche Versorgung mit reinem Wasser zu jeder Zeit.



Das Produkt wurde entwickelt, um den sich ändernden Anforderungen von klinischen Labors gerecht zu werden, und ist vielseitig, flexibel und mit einem intuitiven, symbolbasierten 10-Zoll-Touchscreen einfach zu bedienen. Es minimiert den Platzbedarf und reduziert gleichzeitig das Risiko eines Wasserausfalls - alles in einem einzigen Gehäuse.



Die Geno CL-Plattform nutzt eine Kombination aus bewährten Wasseraufbereitungstechnologien, bestehend aus Umkehrosmose (RO), Membranentgasung und Elektrodeionisation (EDI)-Kartuschen, kombiniert mit integrierter Lagerung und Abgabe, um klinischen Analysegeräten CLRW direkt zur Verfügung zu stellen. Alle Technologien sind für den Bediener leicht zugänglich und ermöglichen einen einfachen und zeitnahen Kartuschenwechsel.



"Wir sind der Überzeugung, dass Geno CL einen neuen Standard in CLRW setzen wird, da er einzigartige Funktionen wie die Twin-Stream-Technologie bietet", so Doug Lohse, CEO von Avidity Science. "Avidity verfolgt seit 50 Jahren einen kundenorientierten Innovationsansatz und Geno CL ist das neueste Beispiel dafür, wie unsere Lösungen eine höhere Kundeneffizienz bei gleichzeitiger Senkung der Betriebskosten ermöglichen."



Avidity Science ist ein weltweit führender Anbieter von Wasserreinigungssystemen und Laborgeräten für Einrichtungen der wissenschaftlichen Forschung und des Gesundheitswesens. Seit seiner Gründung im Jahr 1969 haben sie durch eine einzigartige Verbindung aus Wasseraufbereitung und -zufuhr, Umweltüberwachung und Servicelösungen eine führende Stellung im Markt für Laborforschung erreicht. Besuchen Sie uns auf: www.AvidityScience.com.



Weitere Informationen über die NEUE Geno CL-Serie finden Sie unter AvidityScience.com/GenoCL.



