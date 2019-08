Wiesbaden (ots) -



Juni 2019 (vorläufig): Produktion im Produzierenden Gewerbe

-1,5 % zum Vormonat (real, saison- und kalenderbereinigt)

-5,2 % zum Vorjahresmonat (real und kalenderbereinigt)



Mai 2019 (revidiert): Produktion im Produzierenden Gewerbe

+0,1 % zum Vormonat (real, saison- und kalenderbereinigt)

-4,4 % zum Vorjahresmonat (real und kalenderbereinigt) Die reale (preisbereinigte) Produktion im Produzierenden Gewerbe war nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Juni 2019 saison- und kalenderbereinigt 1,5 % niedriger als im Vormonat. Für den Mai 2019 ergab sich nach Revision der vorläufigen Ergebnisse ein Anstieg von 0,1 % gegenüber April 2019 (vorläufiger Wert: +0,3 %).



Die Industrieproduktion ist im Juni 2019 um 1,8 % gegenüber dem Vormonat gefallen. Innerhalb der Industrie nahmen die Produktion von Vorleistungsgütern um 2,0 % und die Produktion von Investitionsgütern um 1,8 % ab. Bei den Konsumgütern fiel die Produktion gegenüber dem Vormonat um 1,4 %. Außerhalb der Industrie lag die Energieerzeugung im Juni 2019 um 1,6 % niedriger als im Vormonat. Die Bauproduktion stieg um 0,3 %.



Methodische Hinweise:



Die Veränderungsraten basieren auf dem Produktionsindex für das Produzierende Gewerbe (2015 = 100). Die Saison-und Kalenderbereinigung erfolgte mit dem Verfahren X13 JDemetra+.



Basisdaten und lange Zeitreihen zum Produktionsindex im Produzierenden Gewerbe können über die Tabelle Indizes der Produktion (42153-0001) in der Datenbank GENESIS-Online abgerufen werden.



Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unter https://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.



Weitere Auskünfte:

Konjunkturerhebungen im Verarbeitenden Gewerbe,

Telefon: +49 (0) 611 / 75 23 30,

www.destatis.de/kontakt

Pressekontakt:



Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:

Statistisches Bundesamt

Pressestelle

Telefon: +49 611-75 34 44

E-Mail: presse@destatis.de



Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/32102