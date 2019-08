Ehealth - Diese Wachstumsstory ist noch nicht vorbei!

Einstieg in laufendes Signal

Symbol:ISIN: US28238P1093Mit Ehealth kommt heute eine kalifornische Plattform für Gesundheitsversicherungs-Vergleiche auf unsere Watchlist. Gegründet 1997 in Santa Clara, hat das Unternehmen eine Vergleichsplattform etabliert, auf der Privatpersonen und Kleinfirmen aus den USA und China Versicherungspläne analysieren, vergleichen und abschließen können. Charttechnisch hat sich der Aufwärtstrend auf Tagesbasis nach den überraschend positiven Quartalszahlen, veröffentlicht am 25.07.2019, mit einem Aufwärtsgap fortgesetzt. Nach einer dem Gesamtmarkt geschuldeten Konsolidierung hat der Wert im Zuge des montäglichen starken Abverkaufs an den Weltbörsen den letzten Punkt 2 bei 95,50 USD und zeitgleich den EMA 20 erreicht. Auf diesem Level traten vermehrt Käufer auf den Plan und katapultierten den Wert bis zum Handelsende bis ans Tageshoch - es entstand eine grüne Hammer-Kerze.Das Kaufverhalten am Montag deute ich als starkes Signal der Bullen, dass diese Story noch nicht vorbei ist. Gestern legten die Anleger eine kleine Verschnaufpause ein, ein weiterer Anstieg Richtung Allzeithoch sollte aber möglich sein. Hält sich der Gesamtmarkt noch einige Tage stabil und kann den Bounce fortsetzen, sollten starke Werte wie Ehealth in besonderem Maße davon profitieren können.Ein erster Trigger wäre das überschreiten des Tageshochs der Hammerkerze vom Montag gewesen. Jetzt wäre noch ein Einstieg in das laufende Signal möglich, wobei ich hier eine Konsolidierung im M30 abwarten würde, in deren Zuge möglicherweise das Gap von Montag auf Dienstag bei ca. 101 USD geschlossen wird. Sollte die Aktie heute zu Handelsbeginn direkt stark beginnen und durch das Vortageshoch bei 105,40 USD steigen könnte dies als Einstieg genutzt werden. Konservative Anleger könnten unter der Hammerkerze vom Montag einen Stopp Loss platzieren, aggressive Trader unter dem gestrigen Tagestief.Autor: Hubert Strasser besitzt aktuell keine Positionen in EHTH