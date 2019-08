Nachdem die europäischen Börsen über weite Strecken des Tages in positivem Territorium gehandelt hatten, drehten sie knapp vor Handelsende noch einmal und beendeten den Tag mit Abschlägen. Der EuroStoxx 50 schloss 0,6% schwächer, auch nach unten gezogen durch den sich deutlich befestigenden Euro, auch in London und in Deutschland gab es ein Minus in vergleichbarem Ausmaß, der französische Index konnte sich hingegen etwas besser behaupten und schloss mit einem Minus von 0,1%. Gestützt hatte die Märkte zunächst die Maßnahme der chinesischen Zentralbank, den Mittelkurs des Yuan etwas höher festzulegen und so die Abwertung der Landeswährung zu bremsen. Zuvor hatte die US-Regierung China beschuldigt, den Kurs zu ...

