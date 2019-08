Nur dank einer Emission der EIB war gestern nicht der 3. Tag am Stück ohne EUR Emission. Trotz der Spreadausweitungen der letzten Tage ist die Jahresperformance der Neuemissionen am europäischen Credit Markt immer noch sehenswert. Von den Neuemissionen 2019 aus dem Corporate Bereich preisen derzeit 79 % und aus FIG Segment 81 % enger als zum Emissionszeitpunkt. Die voestalpine berichtete die Ergebnisse für Q1 (19/20): Die Umsatzerlöse sind in Q1 (19/20) mit 3,3 Mrd. EUR um 3,8 % niedriger ausgefallen als in der Vergleichsperiode des VJ (3,5 Mrd. EUR). Das EBITDA sank auf 370,9 Mio. EUR im Q1 (19/20), was einem Rückgang von 27,7% im Vergleich zum VJ entspricht. Neben dem schwieriger werdenden konjunkturellen Umfeld ...

