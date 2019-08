Veröffentlichung der Halbjahreszahlen 2019 DGAP-News: SÜSS MicroTec SE / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis Veröffentlichung der Halbjahreszahlen 2019 07.08.2019 / 09:03 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Halbjahreszahlen für 2019 veröffentlicht - Auftragseingang mit 91,7 Mio. EUR übertrifft erstes Halbjahr 2018 - Umsatz mit 94,1 Mio. EUR nahezu unverändert gegenüber Vorjahreswert (H1 2018) - EBIT nach sechs Monaten bei -0,8 Mio. EUR (Vorjahr: 8,4 Mio. EUR) Garching, 7. August 2019 - SÜSS MicroTec, führender Hersteller von Anlagen und Prozesslösungen für die Halbleiterindustrie und verwandte Märkte, veröffentlicht heute die Kennzahlen für das erste Halbjahr 2019. Der Umsatz des ersten Halbjahres 2019 blieb mit 94,1 Mio. EUR auf dem Niveau des Vorjahres (H1 2018: 94,2 Mio. EUR). Der Auftragseingang übertraf mit 91,7 Mio. EUR den Vorjahreswert um 17,3 Prozent. Der Auftragsbestand belief sich somit zum 30. Juni 2019 auf 85,4 Mio. EUR (30. Juni 2018: 83,9 Mio. EUR). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag bei -0,8 Mio. EUR und somit deutlich unter dem Wert des Vorjahres von 8,4 Mio. EUR. Es ergibt sich eine EBIT-Marge für das erste Halbjahr 2019 von -0,9 Prozent (Vorjahr 8,9%). Das Ergebnis nach Steuern (EAT) fiel gegenüber dem Vorjahr und belief sich auf -1,9 Mio. EUR (Vorjahr 4,7 Mio. EUR). Das unverwässerte Ergebnis je Aktie (EPS) beträgt -0,10 EUR (Vorjahr: 0,25 EUR). Das zweite Quartal 2019 war trotz eines unsicheren industriellen Umfelds geprägt von gut gefüllten Auftragsbüchern. In den Monaten April bis Juni 2019 konnten neue Aufträge im Wert von 45,0 Mio. EUR gewonnen werden, das entspricht einem Anstieg des Auftragseingangs gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresquartal um 13,6%. Der Umsatz erreichte im zweiten Quartal 2019 einen Wert von 47,0 Mio. EUR nach 49 Mio. EUR im Vorjahresquartal. Das EBIT war im 2. Quartal 2019 mit -2,9 Mio. EUR negativ und entsprach einer EBIT-Marge von -6,2 Prozent. Wesentlich für diesen Rückgang des EBIT im 2. Quartal 2019 sind zum einen Umsatzrückgänge in Segmenten, die im Vorjahresquartal deutlich höhere Brutto-Margen erzielten und zum anderen einzelne Maschinenaufträge mit geringeren Bruttomargen, die strategischen Charakter aufweisen. Darüber hinaus belasten leicht erhöhte Entwicklungs- und Produktionsgemeinkosten das Ergebnis. Für das zweite Quartal 2019 ergibt sich ein Ergebnis pro Aktie in Höhe von -0,12 EUR (Vorjahr 0,22 EUR). Der Freie Cashflow belief sich zum Ende des ersten Halbjahres 2019 auf minus 18,9 Mio. EUR nach minus 15,9 Mio. EUR im Vorjahr. Die Nettoliquidität lag zum Quartalsende 2019 bei 6,9 Mio. EUR (Vorjahr: 17,1 Mio. EUR). Ausblick: Das Unternehmen prognostiziert für das dritte und vierte Quartal 2019 erneut einen guten Auftragseingang von mehr als 95 Mio. Euro und bestätigt die Jahresprognose für den Umsatz mit 200 bis 215 Mio. EUR und für die EBIT-Marge in einer Bandbreite zwischen 6,5 und 8,0 Prozent. Legal Disclaimer Einige der in dieser Mitteilung gemachten Aussagen haben den Charakter von Prognosen bzw. können als solche interpretiert werden. Alle Angaben und Bewertungen erfolgen auf der Basis äußerst gewissenhafter Recherchen. Die Veröffentlichung erfolgt jedoch ohne Gewähr. Jegliche Haftung wird ausgeschlossen. Die obigen Ausführungen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Rechte vorbehalten. Über SÜSS MicroTec SÜSS MicroTec ist einer der weltweit führenden Hersteller von Anlagen- und Prozesslösungen für die Mikrostrukturierung in der Halbleiterindustrie und verwandten Märkten. In enger Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten und Industriepartnern treibt SÜSS MicroTec die Entwicklung von neuen Technologien wie 3D Integration und Nanoimprint Lithographie sowie Schlüsselprozesse für die MEMS und LED Produktion voran. Weltweit sind mehr als 8.000 installierte Systeme von SÜSS MicroTec im Einsatz, unterstützt von einer globalen Infrastruktur für Applikationen und Service. Hauptsitz der SÜSS Gruppe ist in Garching bei München. 