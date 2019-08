Berlin (ots) - Ein Zitat feiert seinen dreißigsten Geburtstag. "Das tritt nach meiner Kenntnis ... ist das sofort, unverzüglich." Diese Aussage von SED-Politbüromitglied Günter Schabowski in der historischen Pressekonferenz vom 9. November 1989 war der Auslöser für den Fall der Mauer und des Eisernen Vorhangs.



Zum bevorstehenden 30. Jahrestag des Mauerfalls (9. November 1989) und dem Jahrestag der Deutschen Einheit am 3. Oktober 2020 ist das Interesse an den historischen Fakten groß. Zu viele Mythen wabern immer noch um die DDR-Pressekonferenz, die Fragesteller und die folgenreiche Antwort. Zeitzeugen sind für Klarstellungen gefragt.



Dr. Peter Brinkmann und Ewald König sind Zeitzeugen der wohl wichtigsten Pressekonferenz der deutschen Nachkriegsgeschichte. Sie besuchten am 9. November 1989 die Veranstaltung Günter Schabowskis und erlebten in der Nacht darauf den Fall der Mauer. Sie haben die entscheidenden Momente bestens in Erinnerung und wissen, was hinter manchen Mythen steckt.



Der deutsche Journalist Dr. Peter Brinkmann (72) war im Herbst 1989 als erster Korrespondent der BILD in der DDR-Hauptstadt akkreditiert. In der legendären Pressekonferenz war er es, der mit seinen Zwischenfragen Günter Schabowski die Worte entlockte: "Das tritt nach meiner Kenntnis ... ist das sofort, unverzüglich."



Der österreichische Journalist Ewald König (64) ist der einzige Korrespondent, der sowohl in der BRD als auch in der DDR akkreditiert war, was damals als unvereinbar galt. Er arbeitete als Deutschland-Korrespondent für die österreichische Zeitung Die Presse und pendelte zwischen seinen Büros in Bonn und Ostberlin.



Beide Journalisten leben in Berlin. Sie schrieben mehrere Bücher über die Wende-Zeit und stehen auf Anfrage für Vorträge und Lesungen, Diskussionen und Interviews zur Verfügung.



Bücher von Dr. Peter Brinkmann:



- Zeuge vor Ort. Korrespondent in der DDR '89/90

- Schlagzeilenjagd. Chefreporter Peter Brinkmann berichtet von den

Brennpunkten des Weltgeschehens Bücher von Ewald König:



- Menschen, Mauer, Mythen - Deutsch-deutsche Notizen eines Wiener

Korrespondenten

- Kohls Einheit unter drei - Weitere deutsch-deutsche Notizen

eines Wiener Korrespondenten

- Merkels Welt zur Wendezeit - Weitere deutsch-deutsche Notizen

eines Wiener Korrespondenten

- Die DDR und der Rest der Welt - Auslandsbeziehungen zur

Wendezeit. Notizen eines Wiener Korrespondenten (erscheint im

Oktober 2019) Pressekontakt:



Pressekontakt, Terminanfragen und Bücherbestellungen:

Johanna Röhling

Berliner Korrespondentenbüro

Tel. +49 30 4000 4631

Fax: +49 30 4000 8894

Mail: roehling@korrespondenten.com



Original-Content von: Berliner Korrespondentenbüro, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/104820