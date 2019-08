Tokio / Shanghai / Hongkong - Asiens wichtigste Börsen haben sich nach den Kurseinbussen der vergangenen Tage am Mittwoch etwas stabilisiert. Am Markt dominierte die Erleichterung, dass sich der Handelskonflikt zwischen den USA und China zumindest vorerst nicht weiter verschärft. Dies hatte bereits am Dienstag der gebeutelten Wall Street eine deutliche Erholung beschert.

Den vollständigen Artikel lesen ...