Wien (www.anleihencheck.de) - Mario Draghis Kassandrarufe hinsichtlich des schwachen Wirtschaftsausblicks in der Euro-Zone und der Notwendigkeit fiskalpolitischer Unterstützung bleiben ungehört, so die Analysten von Raiffeisen Capital Management.Der deutsche Finanzminister Scholz habe kürzlich gemeint, er habe keine Pläne, die staatliche Geldbörse zu zücken und es wäre weder notwendig noch weise, sich so zu verhalten, als befände man sich in einer Krise. Inflationärer Stimulus: Fehlanzeige! In Erwartung sinkender Spreads würden die Analysten bei Emerging Markets-Staatsanleihen (Hartwährungen) bessere Möglichkeiten als bei europäischen und globalen Staatsanleihen sehen. Zudem würden sie eine steilere US-Zinskurve bei Staatsanleihen mit langen Laufzeiten erwarten. (Ausgabe vom 06.08.2019) (07.08.2019/alc/a/a) ...

