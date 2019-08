Überwiegend positiv aufgenommene Unternehmenszahlen sowie eine deutliche Kurserholung an der Wall Street haben dem deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte einen festeren Handelsstart beschert. Am Vorabend war der Dow-Jones-Index wieder über die runde Marke von 26 000 Punkten gestiegen.

Der Dax gewann zur Wochenmitte in den ersten Handelsminuten 0,61 Prozent auf 11 638,74 Punkte, nachdem er am Vortag um rund 0,8 Prozent abgerutscht war. Der MDax , der die Aktien mittelgroßer deutscher Unternehmen repräsentiert, stieg am Mittwochmorgen um 0,61 Prozent auf 25 095,60 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone rückte um rund 0,4 Prozent vor.

Eine durchgreifende Erholung ist jedoch erst einmal nicht in Sicht. Die jüngste Eskalationsspirale im Handelskrieg zwischen den USA und China hatte den Dax in den vergangenen Tagen deutlich nach unten gezogen. Aus Unternehmenssicht steht die Berichtsaison mit zahlreichen Quartalszahlen im Anlegerfokus. Allein aus dem Dax öffneten der Reifenhersteller Continental, der Rückversicherer Munich Re, der Energiekonzern Eon und der Bezahldienstleister Wirecard ihre Bücher./edh/mis

ISIN DE0008469008 EU0009658145 DE0008467416

