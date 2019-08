IRW-PRESS: QYOU Media Inc.: The Q India startet auf ZEE5 - ZEE5 ist die wachstumsstärkste OTT-Plattform Indiens

TORONTO und LOS ANGELES, 7. August 2019 - QYOU Media (TSXV:QYOU; OTCQB: QYOUF) hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen sein Vorzeige-Netzwerk The Q India auf ZEE5, Indiens wachstumsstärkster OTT-Plattform, lanciert hat. ZEE5 markiert für The Q India den sechstgrößten Plattform-Launch und die zweite Vertriebsvereinbarung im wachstumsstarken OTT-Markt Indiens.

Laut den jüngsten Prognosen der Boston Consulting Group dürfte der indische OTT-Markt bis zum Ende des Wirtschaftsjahres 2023 einen Marktwert von 5 Milliarden US-Dollar erreichen. In einer ASSOCHAM-PWC-Studie heißt es: Mit einer jährlichen Zuwachsrate von 22,6 Prozent im Zeitraum 2017 - 2022 hat der indische Video-OTT-Markt gute Chancen, stärker zu wachsen als der internationale Video-OTT-Markt, für den im gleichen Zeitraum eine jährliche Zuwachsrate von 10,1 Prozent prognostiziert wird. PWC India hat vor kurzem verlautbart, dass Indien der wachstumsstärkste Unterhaltungs- und Medienmarkt auf internationaler Ebene ist und diese Dynamik auch beibehalten dürfte. Unsere Forschungsergebnisse belegen, dass das Geschäft mit OTT-Diensten, Online-Spielen und Internetwerbung in Indien in den nächsten fünf Jahren massiv ansteigen wird.

Manish Aggarwal, Geschäftsführer von ZEE5 India, erklärt: ZEE5 entwickelt sich rasch zum meistdiskutierten OTT-Dienst Indiens. Mit unserer Produktpalette an Live-Sendern sowie Original- und Regionalinhalten in 12 Sprachen können wir mit dem Besten aufwarten, was Indiens Unterhaltungsbranche zu bieten hat. The Q India ist mit seinem Schwerpunkt - dem besten Digitalangebot für die junge indische Bevölkerung - exakt jene Art von Content-Partner, den wir uns für unsere Abonnenten wünschen; mit erfrischenden, einzigartigen Inhalten, die ein neues und wachstumsstarkes Publikum an OTT-Konsumenten ansprechen.

Curt Marvis, CEO und Mitbegründer von QYOU Media und The Q India, erklärt: In kürzester Zeit hat sich ZEE5 zu einem Unternehmen entwickelt, das im wachstumsstarken OTT-Markt von sich reden macht. Der einzigartige Ansatz dieser Firma im Hinblick auf Inhalte, die relevant und authentisch sind, passt genau zu unserer Vorgabe, eine führende Global Content-Marke für das junge indische Publikum zu entwickeln. Wir sind begeistert, das Unternehmen als neuer Partner bei seinem Dienstleistungsangebot zu unterstützen. Neben der Weiterentwicklung unserer eigenen führenden Digitalprodukte erwarten wir uns von dieser neuen Partnerschaft einen großen Erfolg.

Über QYOU Media

QYOU Media Inc. ist ein wachstumsstarkes, international tätiges Medienunternehmen, das von kreativen Köpfen und Influencern unterstützt wird. Wir kuratieren und vertreiben Premium-Inhalte führender digitaler Video-Produzenten als Paket für den Mehrfachbildmodus und verschiedene Plattformen vertreibt. Seit der Gründung des Unternehmens durch Branchenexperten von Lionsgate, MTV und Disney entwickelt QYOU in erster Linie Produkte, die sich an die Zielgruppe der Millennials und der Generation Z richten; diese umfassen unter anderem lineare TV-Netzwerke, Genre-basierte Serien, Influencer-Marketingkampagnen mobile Apps und Video-on-Demand-Formate. Die Inhalte von QYOU Media erreichen mehr als 500 Millionen Verbraucher rund um den Globus. Mehr erfahren über unsere Arbeit können Sie unter www.qyoumedia.com.

Über ZEE5

ZEE5 ist der für digitale Unterhaltung zuständige Geschäftsbereich des internationalen Medien- und Unterhaltungskonzerns Zee Entertainment Enterprises Limited (ZEEL). ZEE5 kann mit einem riesigen Angebot an Inhalten (100,000 Stunden On Demand-Inhalte) in 12 Sprachen - Englisch, Hindi, Bengali, Malayalam, Tamil, Telugu, Kannada, Marathi, Oriya, Bhojpuri, Gujarati und Punjabi - sowie mehr als 80 Live-TV-Sendern aufwarten. Die Plattform bietet das Beste an Originalinhalten, indischen und internationalen Filmen und TV-Shows, Musik, Kinderprogramme, Cineplays, Live-TV sowie Inhalte zu Gesundheit & Lifestyle - alles aus einer Hand. ZEE5 verfügt über revolutionäre Features wie z.B. 11 Navigationssprachen, eine Content-Download-Option, die unterbrechungsfreie Wiedergabe von Videoinhalten und eine Voice-Search-Funktion.

