Während es in den zurückliegenden Stunden zu keiner weiteren Eskalation im Handelsstreit kam, stehen viele Quartalszahlen im Fokus. Aus dem DAX melden Wirecard, MunichRe, Continental und E.on ihre Zahlen. Im MDAX stehen unter anderem Commerzbank und Pro7Sat.1 im Vordergrund. Insgesamt geht es anfangs mit den Aktienindizes aufwärts. Die Kurserholung an der Wall Street am Vorabend dürfte am Mittwoch am deutschen Aktienmarkt zumindest weitere Kurseinbußen zunächst verhindern. Der Dow Jones hatte sich ...

