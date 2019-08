Während sich der Eurokurs auf dem Niveau des Vorabends bewegt, notiert der Yuan wieder schwächer. Unter Druck stehen die Währungen in Neuseeland und Australien.

Der Euro hat am Mittwoch weiter nahe der Marke von 1,12 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1210 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1187 Dollar festgesetzt.

Schwächer notierte der chinesische Yuan. Nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...