Aber in jedem Penny Stock steckt immer ein spektakulärer Turnaround. HeidelDruck jonglierte in den letzten zwei, drei Wochen am Rande der Insolvenz und legte gestern - mit zwar enttäuschenden Zahlen - immer noch eine Grundlage vor, mit der man rechnen kann. Tiefe rote Zahlen in dem HeidelDruck eines der großen Opfer im Export wurde. Das deckt sich mit den Einschätzungen der deutschen Maschinenbauer insgesamt, die in diesem Sommer die größten Verluste hinnehmen mussten. Das ist das Schicksal großer Exporteure, die im Weltmarkt ebenso von positiven wie von negativen Überraschungen nicht frei sind. Diesmal negativ.



