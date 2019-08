Empower Clinics Inc.: Empower Clinics schließt strategische Partnerschaft mit Heritage Cannabis' Tochtergesellschaft Endocanna Health, um Endocannabinoid-DNA-Testprodukte zu entwickeln und zu verkaufen DGAP-News: Empower Clinics Inc. / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung Empower Clinics Inc.: Empower Clinics schließt strategische Partnerschaft mit Heritage Cannabis' Tochtergesellschaft Endocanna Health, um Endocannabinoid-DNA-Testprodukte zu entwickeln und zu verkaufen 07.08.2019 / 09:31 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Empower Clinics schließt strategische Partnerschaft mit Heritage Cannabis' Tochtergesellschaft Endocanna Health, um Endocannabinoid-DNA-Testprodukte zu entwickeln und zu verkaufen VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA: 6. August 2019 - EMPOWER CLINICS INC. (CSE: CBDT) (Frankfurt 8EC) (OTC: EPWCF) ("Empower" oder das "Unternehmen"), ein vertikal integriertes und wachstumsorientiertes CBD-Biowissenschaftsunternehmen und ein in mehreren US-Bundesstaaten tätiger Betreiber von medizinischen Kur- und Wellnesskliniken gibt bekannt, dass das Unternehmen eine strategische Partnerschaft mit Endocanna Health Inc. geschlossen hat. Endocanna Health Inc. ist ein auf Endocannabinioid-DNA-Tests spezialisiertes Forschungs- und Entwicklungsbiotechnologieunternehmen und eine Tochtergesellschaft von Heritage Cannabis (CSE: CANN). Endocanna wird seine zum Patent angemeldeten Endocannabinoid-DNA-Testkits herstellen und die geschützte DNA-Technologie an Empower lizenzieren. Empower wird die Endocanna-Kits unverzüglich seinen firmeneigenen medizinischen Kliniken zur Verfügung stellen, die 165.000 Patienten in Oregon, Arizona, Washington State und Nevada betreuen. Das Unternehmen plant, die DNA-Testkits als Standardangebot in das Sun Valley Gesundheitsfranchiseprogramm aufzunehmen. Mit der Einführung dieses Programm in den USA wurde bereits begonnen. "Wir konzentrieren unsere Initiativen weiterhin auf die Patientenversorgung und das Wohlbefinden der Patienten, um sicherzustellen, dass wir mittels der modernsten verfügbaren Technologie eine erstklassige Versorgung und Beratung anbieten können", sagte Steven McAuley, Chairman und CEO von Empowers. "Das Endocanna-DNA-Testkit kann unseren Ärzten die Fähigkeit geben, einen noch besseren Einblick in die Erfolgsaussichten jedes einzelnen Patienten zu erhalten, wie die auf CBD basierenden Therapien mit ihrem individuellen Regulierungssystem interagieren können." Die Kits wurden konzipiert, um den Verbrauchern personalisierte Daten darüber zu liefern, welche Wechselwirkungen Cannabidiol (CBD) und andere Cannabinoide in ihrem Körper haben können, und die Technologie kann es dem Unternehmen ermöglichen, Patienten auf der Grundlage ihrer spezifischen DNA wissenschaftlich fundierte Vorschläge für Cannabisprodukte zu unterbreiten. "Mit Endocanna Healths geschützten DNA-Bericht können wir ein auf die individuellen Bedürfnisse des Einzelnen zugeschnittenes Cannabinoid-Wellness-Protokoll individuell gestalten und bereitstellen," sagte Len May, CEO und Mitbegründer von Endocanna Health. "Empower und ihr Netzwerk von Sun Valley Gesundheitskliniken bieten uns die sofortige Möglichkeit für eine Zusammenarbeit mit Ärzten und Patienten, um fortschrittliche Wissenschaft rund um das Endocannabinioid-System und auf CBD basierende Therapien zu entwickeln." Über Endocanna Health Inc. Endocanna ist ein in Los Angeles, Kalifornien, ansässiges Unternehmen, das Endocannabinoid-DNA-Tests entwickelt hat, um Einzelpersonen dabei zu unterstützen, die Kontrolle über ihre eigene Gesundheit zu übernehmen, indem es speziell für sie geeignete Cannabisprodukte verwendet. Die kürzlich erweiterte Datenbank genetischer Marker ermöglicht nun eine gründliche Überprüfung potenzieller Produkte, die hilfreich sind, die Bedürfnisse der Patienten zu befriedigen. EndoDNA-Testpakete sind derzeit in den USA erhältlich und werden in Kürze in Kanada und anderen ausgewählten Ländern mit bevorstehender Cannabislegalisierung eingeführt. Weitere Informationen finden Sie unter www.endocannahealth.co. Über Heritage Cannabis Holdings Corp. CSE: CANN Das Unternehmen konzentriert sich darauf, ein vertikal integrierter Cannabisanbieter zu werden, der derzeit zwei von Health Canada zugelassene lizenzierte Produzenten hat, und zwar über seine Tochtergesellschaften Voyage Cannabis Corp. und CannaCure Corp., die beide den Bestimmungen des Cannabis Act unterliegen. Im Rahmen dieser beiden Lizenzen verfügt Heritage über zwei weitere Tochtergesellschaften, Purefarma Solutions, die Extraktionsdienste bietet, und BriteLife Sciences, die sich auf Cannabis basierende medizinische Lösungen konzentriert. Heritage konzentriert sich als Mutterunternehmen darauf, ihren Tochtergesellschaften Ressourcen zur Verfügung zu stellen, damit sie ihre Produkte oder Dienstleistungen für den nationalen und internationalen Wettbewerb weiterentwickeln. Über Empower Empower ein vertikal integriertes und wachstumsorientiertes CBD-Biowissenschaftsunternehmen und ein in mehreren US-Bundesstaaten tätiger Betreiber von medizinischen Kur- und Wellnesskliniken. Das Unternehmen betreibt die Sun Valley Gesundheitskliniken, www.sunvalleyhealth.com, an neun Betriebsstandorten und für Franchisenehmer in den USA. Als CBD-Produkthersteller unter der Marke Solievo vertreibt das Unternehmen seine Produkte über Kliniken, online und über Einzelhandelspartner. Zurzeit werden in der neuen Extraktionsanlage des Unternehmens in Oregon Extraktionsverfahren entwickelt. Im Namen des Board of Directors Steven McAuley Chief Executive Officer Kontakte: Investoren: Steve Low Boom Capital Markets steve@boomcapitalmarkets.com Tel.: 647-620-5101 Steven McAuley CEO s.mcauley@empowerclinics.com Tel.: 604-789-2146 Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. 