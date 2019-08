Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Netflix-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt: Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) unter die Lupe. Auf Monatsbasis habe die Netflix-Aktie zuletzt ein negatives Candlestickmuster in Form eines sog. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...