BERLIN (Dow Jones)--Beim Energieversorger Innogy verlässt der Mann das Haus, der die geplante Übernahme durch den einstigen Konkurrenten Eon vorbereitet und geebnet hat. Der Head of Mergers & Acquisitions, Gerwig Koch, verlasse das Essener Unternehmen zur Mitte des kommenden Jahres auf eigenen Wunsch, teilte die Innogy SE mit. Der Diplomkaufmann und ehemalige Investmentbanker habe sowohl den Börsengang von Innogy im Jahr 2016 verantwortet und sei anschließend maßgeblich an der Übernahme der RWE-Tochter durch Eon beteiligt gewesen. Insgesamt 15 Jahre sei er bei der RWE AG beschäftigt gewesen, wo er auch am Verkauf der Amprion AG, der RWE Dea AG und eines Teils des tschechischen Gasverteilnetzes mitwirkte.

"Gerwig hat über viele Jahre die Entwicklung unseres Unternehmens in besonderem Maße mitgestaltet", erklärte der Innogy-Vorstandsvorsitzende Uwe Tigges. Er habe "sich gerade in der besonders schwierigen Situation der geplanten Übernahme und den damit verbundenen Herausforderungen in besonderem Maße für unser Unternehmen verdient gemacht".

Bei der Transaktion übernimmt Eon die Netze der RWE-Tochter Innogy (76,8-prozentige Beteiligung), RWE das Ökostromgeschäft von Eon. Die EU-Kommission muss dem Deal noch zustimmen. Bis zum 20. September soll die Entscheidung fallen.

