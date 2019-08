Mit einer deutlich erweiterten Funktionalität bietet die Wilken Software Group mit der "Smarten Kita Welt" - kurz SmaKiWe - jetzt eine Lösung, die den gesamten Kita-Alltag digital unterstützt. Eltern können sich via App nicht nur zu den einzelnen Einrichtungen und den Betreuungsangeboten informieren, sondern sich auch direkt für einen Kita-Platz registrieren. Betreuungsverträge, Rechnungen und andere Dokumente werden ebenfalls digital zur Verfügung gestellt. Möglich macht dies die Integration in die Lösungen für die Kita-Verwaltung oder die Abrechnung. Eltern haben auf diese Weise über die App jederzeit Zugriff auf alle wichtigen Informationen. Über die App können zudem Abwesenheitsmeldungen verschickt werden, so dass die Verwaltung informiert ist, wenn ein Kind beispielsweise erkrankt ist. Auch bei der Essensplanung wird dies dann automatisch berücksichtigt. Über die rollenbasierte App werden zudem die Kita-Mitarbeiter integriert. Unterstützt werden damit beispielsweise die Dienst- und Urlaubsplanung. Durch den modularen Aufbau kann die SmaKiWe optimal in die Prozesse der jeweiligen Einrichtung integriert werden. Die Benutzerschnittstelle kann jeweils an den Auftritt des jeweiligen Anbieters angepasst. "Die SmaKiWe wird so zum digitalen Wegbegleiter, der den Alltag in der Kita sowohl für die Eltern als auch für die Mitarbeiter deutlich erleichtert", beschreibt Jochen Endreß, Bereichsleiter Vertrieb Gesundheit und Soziales bei der Wilken Software Group. Die SmaKiWe bietet zahlreiche Suchfunktion und Filtermöglichkeiten, damit sich Eltern einfach und schnell orientieren können. Verwaltungskräfte sehen durch die Registrierungen, welche Plätze angefragt wurden, und können so den Eltern direkt in der App zu- oder absagen. Um den Verwaltungsaufwand gering zu halten, werden die Eltern nach Unterzeichnen eines Betreuungsvertrages gebeten, die anderen offenen Anfragen abzusagen. So werden die Anfragen strukturiert und Doppelanfragen vermindert. Die SmaKiWe-App ist mehrsprachig und orientiert sich an der eingestellten Sprache des Smartphones. Damit können Benachrichtigungen automatisiert in der jeweiligen Muttersprache des Empfängers versandt werden. Eltern können über die SmaKiWe auch miteinander kommunizieren, beispielsweise wenn es um die Organisation des Sommerfestes geht. Für die Terminplanung steht ein eigenes Add-on zur Verfügung, ebenso wie eine Pinnwand für den Austausch weiterer Informationen oder Angeboten. Auch Bilder & Fotos können bereitgestellt werden, wenn dies von den Eltern genehmigt wird. Weitere Infos + Erklärvideo: https://www.wilken.de/smakiwe/ Kontaktdaten: Wilken Software Group - Dominik Schwärzel Hörvelsinger Weg 29-31 - D-89081 Ulm Tel.: +49 731 96 50-0 presse@wilken.de - www.wilken.de Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Press'n'Relations GmbH - Uwe Pagel Magirusstraße 33 - 89077 Ulm Tel.: +49 731 962 87-29 upa@press-n-relations.de - www.press-n-relations.com Über die Wilken Software Group Seit 1977 entwickelt die Wilken Software Group mit Hauptsitz in Ulm eigene ERP-Standard-Software für die Abbildung betriebswirtschaftlicher Kernprozesse - sei es im Finanz- und Rechnungswesen, der Materialwirtschaft oder der Unternehmenssteuerung. Wilken verbindet mit 520 Mitarbeitern an sieben Standorten in Deutschland, der Schweiz und Spanien Standardsoftware und Individualprogrammierungen zu einem Lösungsportfolio für mittlere und große Unternehmen. Zusätzlich bietet Wilken Branchenlösungen für die Versorgungs-, Sozial- und Tourismuswirtschaft, Gesundheit & Versicherungen, Kirchen und Finanzen & ERP. Dies ist eine Presseinformation der Wilken GmbH, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

(END) Dow Jones Newswires

August 07, 2019 03:23 ET (07:23 GMT)